O Sporting pode garantir, já esta semana, que continuará nas provas europeias na segunda metade da época.

A quarta jornada da Liga dos Campeões pode ficar fechada com a certeza matemática de que a equipa de Rúben Amorim já não fica no último lugar do Grupo C.

Esse cenário fica consumado se o Sporting ganha novamente ao Besiktas, agora em Alvalade, ficando assim com vantagem no confronto direto com a equipa turca, pelo que nunca ficaria no último lugar.

Se o Borussia Dortmund pontuar, então o Besiktas desde já condenado ao último lugar.

Se a formação alemã perder, ainda pode verificar-se um empate a três com o Besiktas e o Sporting, mas aí o Sporting estaria sempre tranquilo, vencendo novamente os turcos.