Primeiro no relvado, depois no balneário, e depois no hotel. A conquista da Liga dos Campeões foi festejada em grande pelo Bayern Munique.

À chegada ao hotel, os jogadores da formação bávara foram recebidos em festa. Havia música e rapidamente os atletas começaram a cantar, dançar, e não faltou o tambor, que já tinha aparecido no balneário, e um megafone.

A alegria era muita e a emoção também. O presidente do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge, tomou depois a palavra e agradeceu. Visivelmente emocionado, o treinador Hansi Flick também agradeceu e foi levantado no ar pelos jogadores.

Veja as imagens da festa no vídeo abaixo: