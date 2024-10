25 jogos sem perder.

É esta a atual marca do Manchester City, de Bernardo Silva, Matheus Nunes e Rúben Dias, na Liga dos Campeões: não é inédita, mas quase.

Isto porque com o triunfo frente ao Slovan Bratislava, esta noite, os citizens igualaram o recorde do rival Manchester United de jogos sem derrotas na Champions.

Entre setembro de 2007 e maio de 2009, de acordo com a Opta, o United somou 25 encontros sem perder. Os mesmos do City neste momento, com 17 triunfos e oito empates nesse período.

