Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (3-0) frente ao Backa Topola no jogo da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões:

«Começo pelo forte apoio que tivemos dos nossos adeptos, que espero ver repetido ao longo da temporada, porque nos ajudam e fazem sentir confortáveis para atingir os objetivos que pretendemos. Em segundo lugar destaco a intensidade, conseguimos ser intensos e mais fortes durante o jogo, com uma primeira meia hora muito forte da nossa parte».

[Difícil encontrar pontos negativos. Incomoda-o que possa ser dito que apesar do domínio o adversário não era assim tão forte] «Incomoda, porque parecem ser comentários sem noção nenhuma. O que fizemos aqui foi muito bom, estou satisfeito com o resultado e com o desempenho da equipa. O ponto menos positivo que retiro é o facto de, em termos físico, não conseguirmos ainda dar uma resposta ao longo de todo o jogo».

[Análise à prestação dos reforços] «Gostei muito da prestação do Hosé Fonte e do Vítor Carvalho, que jogaram de início. O Zalazar entrou numa fase em que pretendíamos ter mais controlo com bola, e correspondeu. Mas. não seria justo da minha parte individualizar, porque fomos competentes enquanto equipa, demonstrámos qualidade coletiva».

[Eliminatória fechada com esta vantagem de três golos?] «Não devemos a meio de uma eliminatória como esta dar por vencido o que quer que seja, assim como do outro lado acredito que não darão como perdido. Vamos encarar o segundo jogo com a mesma determinação, com a mesma postura em termos de abordagem, para podermos também lá ganhar o jogo».

[Marselha ou Panathinaikos] «A eliminatória está em aberto, com um ligeiro ascendente para nós. Neste momento só penso no Famalicão».

[Importância da pré-temporada para Pizzi e Bruma] «A importância é grande, sabemos que a qualidade está lá. Mas, precisam de estar ao mais alto nível da competitivamente para poderem estar ao nível que estiveram hoje».