Sem Messi, mas com Francisco Trincão, o Barcelona garantiu esta noite o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, ao vencer em casa do Dínamo de Kiev, por 4-0.

Com várias mudanças na equipa inicial – além de Messi, De Jong também não jogou e Alba e Griezmann só entraram na segunda parte –, o Barça só mexeu no marcador na segunda parte.

Aos 52 minutos, Sergiño Dest fez o 1-0, assistido por Martín Braithwaite. O avançado assistiu para o primeiro e marcou ele o segundo e o terceiro. Aos 57 minutos, desviou ao segundo poste um cabeceamento de Mingueza e a 20 minutos dos 90 bisou de penálti, que ele próprio havia conquistado.

Nos descontos, já sem Trincão em campo, Jordi Alba e Grizmann cozinharam o quarto e último golo, com o francês a finalizar de forma certeira para dentro da baliza.

Com este resultado, o Barcelona garante o apuramento e segue no primeiro lugar do grupo G, só com vitórias. Em segundo segue a Juventus, com menos três pontos.