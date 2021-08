A FIGURA: Rafa, o agitador encarnado

Já havia sido um dos destaques em Moscovo, até pelo golo apontado, e esta noite voltou a estar entre os melhores. Por vezes é algo inconsequente, mas as suas arrancadas deixam qualquer defesa em sentido e agitam, e de que maneira, o jogo. Decisivo no lance do golo de João Mário, foi com ele que os adeptos mais vibraram na primeira parte. De resto, também acrescentou muito na transição defensiva, evitando mais do que um contra-ataque perigoso.

O MOMENTO: João Mário estreia-se para a confirmação, minuto 58

O Benfica rondava, rondava, mas não conseguia aproximar-se com grande perigo da baliza adversária. Até que Rafa descobriu uma brecha, combinou com Diogo Gonçalves, e tentou o golo. A bola embateu num adversário, mas sobrou para João Mário e o médio fez o resto: confirmou o que não precisava de confirmação e festejou pela primeira vez de águia ao peito.

OUTROS DESTAQUES

João Mário

Notável a influência que o internacional português já tem com tão pouco tempo de Benfica. O jogo passa todo pelos pés de João Mário. Estranhamente, esta noite até falhou um ou outro passe, mas é notória a diferença que faz ao meio-campo encarnado e o critério que dá. Em cima disso, estreou-se a marcar de águia ao peito.

Otamendi

Jogou ao meio na defesa do Benfica, e esteve imperial. Sempre bem posicionado, não permitiu qualquer tentativa ao ataque moscovita e nos duelos individuais também não deu qualquer hipótese. Por ele, não passou nada.

Yaremchuk

Estreou-se pelo Benfica, depois de ser lançado para o lugar de Gonçalo Ramos, e não podia ter corrido da melhor maneira, já que ainda foi a tempo de festejar com os adeptos. Apesar de ter sido dado augolo a Gigot, foi dele o remate para o segundo golo dos encarnados, e celebrou assim o primeiro golo, ainda que a 'meias', na Luz.

Coletivo do Spartak

A imagem dada em Moscovo já havia sido pobre, mas esta noite foi ainda pior. A equipa de Rui Vitória precisava de fazer três golos para virar a eliminatória, mas foi incapaz de causar sequer cócegas a Vlachodimos e companhia. Exibição muito pálida na Luz.