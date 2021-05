Estádio do Dragão, 12 de dezembro de 2020. FC Porto e Manchester City empatam (0-0) em jogo da quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões. Não se sabia ainda, mas essa viria a ser a única partida que o citizens não ganhariam até ao caminho da final de Istambul, alcançada esta noite na receção ao Paris Saint-Germain.

Antes, já haviam somado quatro triunfos – um deles ante os dragões, em casa, logo na estreia. Depois, seguiram-se mais sete consecutivos, com a série a começar ante o Marselha, na última partida da fase de grupos.

Depois, seguiram-se Borussia Monchengladbach, Borussia Dortmund e PSG. Todos caíram aos pés da equipa de Pep Guardiola, todos averbaram derrotas nos dois encontros das respetivas eliminatórias.

Segundo dados da Opta, estas sete vitórias consecutivas fazem do Manchester City a equipa inglesa com uma série maior de jogos sempre a ganhar. Fazem ainda do conjunto inglês, que conta com Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo, o único a conseguir somar 11 triunfos numa só edição da Liga dos Campeões.

Agora, segue-se a final de Istambul: Real Madrid ou Chelsea serão o último alvo a abater para os citizens conquistarem a primeira «orelhuda» da sua história.