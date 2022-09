O Bayer Leverkusen venceu esta noite o Atlético de Madrid, por 2-0, em jogo do grupo B da Liga dos Campeões, o mesmo do FC Porto.

Nos colchoneros, João Félix foi titular: o internacional português foi substituído aos 73 minutos, por Ángel Correa.

Foi já depois disso, de resto, que o conjunto alemão chegou ao triunfo: coube a Rober Andrich fazer primeiro golo, aos 84 minutos. Diaby fechou as contas a três minutos dos 90.

O Leverkusen iguala assim o Atlético de Madrid no segundo lugar do grupo, com três pontos, a três do líder Brugge. O FC Porto está em último, sem qualquer ponto conquistado.