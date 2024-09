Paulo Fonseca tinha prometido oferecer pastéis de nata, mas para já não o vai fazer.

Isto porque o Milan perdeu esta noite na receção ao Liverpool, por 3-1, em jogo da primeira jornada da Liga dos Campeões.

Com Rafael Leão no onze inicial – deu espetáculo antes da partida –, a equipa de Fonseca até começou da melhor maneira: Christian Pulisic abriu o marcador logo aos três minutos.

A resposta dos reds, com Diogo Jota em campo, não deixou no entanto margem para dúvidas: com duas bolas paradas, deram a volta ao texto. Primeiro foi Konaté a marcar, aos 23 minutos, e depois foi Van Dijk, aos 41. Em ambos os lances Maignan não ficou bem na fotografia.

No segundo tempo, aos 67 minutos, Dominik Szoboszlai fechou o resultado final.