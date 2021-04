Habitualmente casa do Sevilha, o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán já se veste com as cores do FC Porto, já que é no recinto espanhol que os dragões vão receber o Chelsea, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, devido às restrições impostas pela Covid-19.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o clube portista mostrou o relvado do estádio sevilhano, já com as bandeirolas de canto com o emblema azul e branco.

A primeira mão da eliminatória entre FC Porto e Chelsea joga-se esta quarta-feira, a partir das 20h00. Na próxima terça-feira, dia 13 de abril, joga-se a segunda mão também no mesmo estádio, mas com os londrinos como visitados.