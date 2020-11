O Manchester City é a quinta equipa a confirmar a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, ao vencer (1-0), na Grécia, frente ao Olympiakos de Pedro Martins.

Apesar do resultado magro, nunca o resultado esteve em discussão: com Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias no onze inicial, os citizens foram completamente superiores durante os 90 minutos e dispuseram de várias oportunidades para marcar.

Só José Sá, titular na baliza dos gregos, e alguma ineficácia impediram um resultado mais volumoso.

O Olympiakos, a precisar de vencer para tentar a aproximação ao FC Porto, protagonizou uma exibição pobre e nunca foi capaz de ameaçar a baliza de Ederson – só fez o primeiro remate aos 88 minutos.

Nos gregos, além de José Sá, também jogaram Pêpê Rodrigues e Rúben Semedo. Rúben Vinagre nãiu do banco.

Com este resultado, o Manchester City segue assim no primeiro lugar do grupo C, com 12 pontos, e já com o apuramento no bolso. O Olympiakos é terceiro, com três pontos, mas mais um jogo do que o FC Porto (segundo) e o Marselha (último).