Esta segunda-feira, último dia de agosto, realizam-se os sorteios da UEFA para as próximas eliminatórias das provas europeias, na Suíça.

Às 11h00, realiza-se o sorteio da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que já terá o Benfica em ação. Os encarnados ficarão a conhecer o seu adversário e o palco do jogo. Uma hora depois, no mesmo local, tem lugar o sorteio da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa.

Nos Estados Unidos da América, inicia-se o US Open de Nova Iorque, torneio que contará com a presença de João Sousa e Pedro Sousa, e prosseguem os play-offs da NBA, com o encontro entre Milwaukee Bucks e os Miami Heat (23h30).