Os três portugueses do Manchester City - João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva - perderam a final da Liga dos Campeões, mas houve um português do Chelsea a garantir a conquista do troféu: Hilário, treinador de guarda-redes da equipa londrina.



Hilário, que faz parte da equipa técnica de Thomas Tuchel, festejou o triunfo no relvado do Estádio do Dragão e conquistou a sua Champions do seu currículo.



O português de 45 anos está vinculado ao Chelsea desde 2006 e participou na caminhada gloriosa de 2011/12. Então como guarda-redes, foi suplente não utilizado no triunfo dos blues frente ao Bayer Leverkusen (2-0), na fase de grupos da competição.



Nessa altura, o Chelsea era treinado por André Villas-Boas. Mais tarde, Roberto Di Matteo assumiu o cargo e conduziu a equipa londrina à conquista da Liga dos Campeões.



Por fim, saliente-se que há outro antigo jogador português na estrutura do Chelsea. Porém, Paulo Ferreira não faz parte da equipa técnica, desempenhando atualmente funções como olheiro do clube londrino.