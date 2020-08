Uma das maiores figuras da conquista da Liga dos Campeões pelo Bayern frente ao PSG, Manuel Neuer quis levar do Estádio da Luz mais do que «só» a Taça e a medalha de campeão.

No final do encontro, o guardião da formação bávara resolveu tirar a redes da baliza, o que conseguiu com a ajuda dos companheiros, e levá-la para casa.

Um pedaço ficou para David Alaba, como o próprio contou aos jornalistas.

