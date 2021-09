O Benfica defronta, às 20 horas desta terça-feira, na Ucrânia, o Dínamo Kiev, em jogo da primeira jornada do Grupo E da Liga dos Campeões da UEFA.

Num encontro para o qual não pode ter Lucas Veríssimo (castigado) e André Almeida (lesionado), o treinador dos encarnados, Jorge Jesus, deve promover algumas alterações no onze inicial em relação à goleada por 5-0 conseguida nos Açores, ante o Santa Clara, no sábado.

Veja, na galeria associada, o onze provável do Benfica para o jogo da Liga dos Campeões, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

Por seu turno, o Dínamo Kiev, de Mircea Lucescu, deve apresentar um onze inicial com a seguinte constituição. Na baliza, Bushchan deve ser o titular, seguido de um quarteto defensivo com Kedziora, Zabarnyi, Syrota e Mykolenko. No meio campo, em zona mais recuada, devem jogar Sydorchuk e Shaparenko, com Tsygankov, Buyalskyy (caso se confirme que está em condições físicas) e Carlos de Peña no trio mais próximo do homem do centro do ataque, que deve ser Shkurin.