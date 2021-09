O FC Porto joga na noite desta quarta-feira, a partir das 20 horas, frente ao Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano, para a primeira jornada do grupo B da Liga dos Campeões da UEFA.

Depois do empate a uma bola no clássico em Alvalade, para a 5.ª jornada da I Liga, no sábado, o treinador dos dragões, Sérgio Conceição, não deve promover grandes alterações no onze inicial. Ainda assim, deverá mudar algumas unidades.

Veja, na galeria associada, o onze provável do FC Porto.

Já o Atlético deve alinhar com Jan Oblak na baliza. Depois, Felipe, Giménez e Mario Hermoso num trio defensivo, com Trippier e Carrasco a fazerem as alas, apoiados num outro trio, no meio campo, composto por Llorente, Koke e Lemar. Mais na frente, Luis Suárez deve ser acompanhado pelo português João Félix ou por Antoine Griezmann.