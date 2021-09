O Benfica esteve entre as equipas que tiveram maior percentagem de posse de bola e mais passes efetuados na jornada inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões.

De acordo com os dados da UEFA, os encarnados tiveram 62 por cento de posse de bola no jogo frente ao Dínamo Kiev, registo igual ao apresentado pelo campeão europeu Chelsea na receção ao Zenit e apenas atrás do Shakhtar, que liderou neste parâmetro com esmagadores 68 por cento.

Shakhtar, Benfica e Chelsea surgem no pódio e a estas três equipas seguem-se PSG (61 por cento) e Juventus, com 59 por cento. Entre estas cinco equipas, apenas duas venceram (Chelsea e Juventus), duas empataram (Benfica e PSG) e o Shakhtar não evitou uma derrota surpreendente por 2-0 frente ao Sheriff na curta viagem até à Moldávia.

Em matéria de passes efetuados, a equipa portuguesa surge um pouco mais atrás mas, ainda assim, a fechar o top-5: os jogadores da equipa de Jorge Jesus tentaram passar o esférico a colegas 636 vezes e tiveram sucesso em 566 ocasiões (89 por cento).

Este parâmetro foi encabeçado pelo Chelsea com 822 passes e sucesso em 743 vezes (90 por cento). Seguiram-se o Shakhtar (681/618, 91%), o PSG (665/596, 90%) e a Juventus (637/574, 90%).

O clube londrino apresentou números acima do habitual na Premier League, onde até à entrada para a jornada anterior fazia uma média de 587 passes por partida, de acordo com o CIES - Observatório do Futebol, que colocou o PSG e o Shakhtar nas duas primeiras posições.