O Real Madrid foi a Milão vencer o Inter pela margem mínima (0-1), na 1.ª jornada do Grupo D da Champions League. Rodrygo marcou o único golo do encontro ao minuto 89.



Já perto do final do encontro, na sequência de uma bola colocada na área do Inter, Camavinga tocou de primeira para o centro e Rodrygo Goes, sem deixar a bola cair, atirou para o fundo da baliza.



No outro jogo do Grupo D, foi dia de festa na Moldávia. O FC Sheriff, estreante na prova milionária, logrou vencer o jogo inagural na competição, vergando o Shakhtar Donetsk (2-0).



Adama Traoré - não confundir com o extremo do Wolverhampton - inaugurou a contagem ao minuto 16 e Momo Yansane fixou o resultado final já aposta a hora de jogo (62m), novamente a passe de Cristiano.