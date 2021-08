João Mário já conquistou o balneário do Benfica. O antigo jogador do Sporting estreou-se a marcar na vitória frente ao Spartak de Moscovo (2-0), na segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Champions League, e foi elogiado pelos novos companheiros de equipa.



«Não podia pedir melhor noite para estrear-me a marcar com a camisola do Benfica e no Estádio da Luz! 6 meses da minha princesa Olivia e volta dos nossos adeptos ao estádio», escreveu o médio, nas redes sociais.



Nos comentários à publicação de João Mário no Instagram, vários jogadores do Benfica aplaudiram o internacional português.



«Jogas tanto», atirou Everton Cebolinha, enquanto Pizzi optou por um comentário repleto de humor: «Chuta que chutas bem».



Gilberto apelidou João Mário de «craque» e Gonçalo Ramos foi ainda mais longe. «Mágico», atirou o jovem avançado português.