Inacreditável! Grande ambiente no Villa Park antes do duelo entre o Aston Villa e o PSG para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, no entanto o hino famosíssimo da prova milionária não foi o escutado em Birmingham...

Em vez disso, tocou-se o hino da Liga Europa, a segunda competição mais importante da UEFA, com alguns jogadores das duas equipa algo confusos com a situação e ainda Nuno Mendes a comentar com Vitinha o sucedido.

A seguir, antes da moeda ao ar, aí sim escutou-se o clássico hino da Liga dos Campeões.

Veja aqui o momento: