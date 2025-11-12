HISTÓRICO: Benfica está na fase de grupos da Champions de voleibol feminino
Segunda vitória sobre as eslovenas do OTP Banka Branik, desta vez por 3-0, garantiu qualificação inédita
A equipa de voleibol feminina do Benfica fez história esta quarta-feira ao garantir uma qualificação inédita para a fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de alcançarem uma segunda vitória sobre o OTP Banka Branik, agora na Eslovénia, por 3-0, já depois de ter vencido, na primeira mão, por 3-1.
Em Maribor, a equipa comandada pelo brasileiro Henrique Furtado precisava apenas de vencer dois sets, mas acabou por bater as eslovenas nos três parciais, por 25-18, 25-23 e 25-21.
A turca Cansu Çetin, com 12 pontos, foi a melhor marcadora do Benfica, à frente das norte-americanas Claudia Dillon e Kyra Holt, ambas com11, enquanto do lado da equipa da casa destacou-se Iza Mlakar, com um total de 13 pontos.
Com esta vitória, o Benfica apurou-se para a fase de grupos, onde vai integrar a Poule B, onde já estão as turcas do Fenerbahçe, as polacas do Budowlani Lódz e as italianas do Igor Gorgonzola Novara.