Sérgio Conceição disse que «vai ser muito difícil ter o Pepe no jogo» com o Marselha desta terça-feira, revelando que o jogador saiu lesionado do treino matinal.

Numa nota publicada no site oficial, os Dragões dão conta que o central tem uma «lesão na fáscia plantar do pé esquerdo», juntando-se assim a Mbaye (tratamento e ginásio) e a Marcano (treino condicionado e ginásio) no lote de nomes presentes boletim clínico azul e branco.