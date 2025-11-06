O futebolista português Carlos Forbs faz parte dos 11 escolhidos para a equipa da semana, da quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, anunciou a UEFA, esta quinta-feira.

O extremo/avançado do Club Brugge assinou dois golos e assistiu Nicolo Tresoldi para outro golo, no empate a três bolas frente ao Barcelona, na quarta-feira.

A equipa escolhida é composta pelos seguintes jogadores: Manuel Neuer (Bayern Munique), Carlos Augusto (Inter), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Derrick Luckassen (Pafos), Davide Zappacosta (Atalanta), Alexis Mac Allister (Liverpool), Ibrahim Maza (Bayerr Leverkusen), Carlos Forbs (Club Brugge), Phil Foden (Manchester City), Mikel Merino (Arsenal) e Victor Osimhen (Galatasaray).

O internacional pelas seleções jovens de Portugal foi também considerado terceiro melhor jogador da semana, ficando atrás de Phil Foden e Victor Osimhen.

Em 2025/26, Carlos Forbs leva 19 jogos, cinco golos e cinco assistências pelo clube belga, entre a liga do país e a Liga dos Campeões.

Recorde aqui os golos do Club Brugge-Barcelona: