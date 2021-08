«Ontem [terça-feira] a equipa A teve um jogo atípico, mas venceu. Nós inspirámo-nos nisso e conseguimos fazer o nosso trabalho».

A equipa de iniciados do Benfica venceu na manhã desta quarta-feira o Sporting, em Alcochete, apesar de ter tido um jogador expulso logo ao sexto minuto. No final da partida, em declarações à Sporting TV, Diogo Ferreira, jovem jogador das águias, garantiu que a equipa foi buscar a inspiração ao que a equipa principal fizera na véspera, em Eindhoven, no jogo que lhe valeu o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Refira-se que o Benfica venceu por 2-0 com um bis de Gustavo de Ferreira, num jogo da primeira jornada do campeonato nacional.