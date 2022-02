O capitão do Ajax, Dusan Tadic, voltou a marcar no Estádio da Luz, onde tem o hábito de ser feliz, mas a equipa holandesa não conseguiu ir além de um empate diante do Benfica. Na conferência de imprensa após a partida, o avançado começou por afirmar-se «zangado» com o empate, mas acabou por deixar todos os jornalistas presentes a rir à gargalhada.

«Fico sempre zangado. Quando jogamos pelo Ajax e não ganhamos, temo de ficar zangados. Queríamos ganhar. O que queremos é passar à próxima eliminatória. Somos a melhor equipa e temos de matar esta eliminatória em Amesterdão.»

[o que faltou para vencer?, pergunta feita por um jornalista holandês]

«Falhou-nos a velocidade com bola e tivemos más decisões na segunda parte. Jogámos com velocidade baixa e tínhamos de acelerar. Temos de saber quando temos de manter a bola e quando é para procurar avançar. Também já não jogávamos há muito tempo num estádio cheio, temos de gritar mais para conseguir falar com os colegas, mas isso não é desculpa.»

[sobre a forma como o Benfica marcou o segundo golo]

«Sabíamos que a arma do Benfica era o contra-ataque e não podia acontecer aquele segundo golo num jogo europeu. Fomos demasiado inocentes. Temos de estar mais atentos a esses detalhes.»

[voltou a marcar no Estádio da Luz, onde marcou várias vezes pelo Ajax e pela seleção da Sérvia]

«Sim. Acho que já m arquei cinco vezes aqui, mas isso não é muito importante. E este não era o resultado que queríamos.»

[o que faltou para vencer?, agora questionado por um jornalista português]

«Já respondi a isso. Ah, foi em neerlandês e tu não percebes neerlandês. Mas também não falo muito bem, acho que os jornalistas neerlandeses também não devem ter percebido bem aquilo que eu disse [risos do jogador e gargalhada geral entre os jornalistas presentes].