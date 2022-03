Depois do empate a uma bola em Espanha, a Juventus recebe o Villarreal esta quarta-feira, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e mostra vontade em chegar até ao derradeiro duelo da competição.

«Não sei se temos qualidades para chegar lá. Mas temos de ter a ambição de chegar à final. É assim na Juventus. Se formos bons, tivermos sorte e os outros forem menos bons que nós, podemos consegui-lo. Não podemos sair de uma competição com arrependimentos. Amanhã à noite é uma final que jogamos em casa porque os golos fora já não valem a dobrar», disse o treinador do conjunto bianconeri, Massimiliano Allegri, em conferência de imprensa.

O técnico transalpino deixou um aviso à equipa e até usou a eliminação do PSG como exemplo.

«Primeiro, temos de ter um bom desempenho. Independentemente do resultado, o público vai aplaudir a equipa se assim for. O Real-PSG deixa claro que existem imprevistos e as coisas podem sair do controlo. No futebol precisas de estar no controlo do inesperado, ter a serenidade e a capacidade de reagir ao que acontece», explicou.

Depois de um mau início de temporada, a Juventus vive um bom momento e segue confortavelmente no quarto lugar da Serie A, ainda na discussão pelo pódio.

«Cheguei depois de dois anos parado, com muitos jogadores que não conhecia. Todos cometemos erros, mas agora crescemos e chegamos a março a lutar em todas as frentes. Estamos diferentes do que fomos de setembro a fevereiro», reconheceu.

A partida em Turim, diante do Villarreal, está agendada para esta quarta-feira, a partir das 20h00.