À oitava jornada, o FC Porto acabou com o jejum de pontos na edição deste ano da Liga dos Campeões de andebol e fê-lo contra um dos adversários mais fortes: o Magdeburgo.

Os dragões receberam o atual campeão alemão, e que em outubro se sagrou bicampeão do mundo de clubes e arrancou um empate 31-31.

Ao intervalo a equipa azul e branca perdia por quatro golos de diferença (16-12), mas na segunda parte, entrou com um parcial de 8-1 e passou para a frente do marcador, por 20-17.

Os alemães só voltaram a liderar o marcador à entrada dos últimos cinco minutos (30-29), que foram muito intensos, mas com poucos golos de parte a parte, terminando com o empate.

Apesar do empate, o FC Porto mantém-se no último lugar do grupo A, a quatro pontos de um lugar que permita o apuramento para a fase seguinte da prova.