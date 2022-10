O Leipzig recebeu e venceu o Celtic por 3-1, no jogo inaugural da terceira jornada do grupo F da Liga dos Campeões, com três dos quatro golos a serem portugueses. Jota marcou, mas André Silva bisou e garantiu os primeiros pontos aos germânicos na fase de grupos da competição.

André Silva foi mesmo a grande figura do encontro, ao fazer, antes do bis, a assistência para o 1-0, apontado por Christopher Nkunku, aos 27 minutos de jogo. Nkunku já tinha tido um golo anulado ao minuto 18 por fora-de-jogo, mas acabou por festejar pouco depois.

O 1-0 aconteceu já numa altura em que o treinador Marco Rose tinha sido forçado a substituir o guarda-redes Peter Gulacsi, lesionado, para a entrada de Janis Blaswich, ao minuto 13.

Na segunda parte, logo ao minuto 47, Jota abriu o festival luso de golos na Alemanha, ao empatar a passe de Furuhashi.

Já para lá da hora de jogo, aos 61 minutos, André Silva começou por “anular” um golo ao Leipzig sem tocar na bola após um remate de Szoboszlai – a equipa de arbitragem considerou a influência do português no lance – mas o ex-FC Porto apareceu pouco depois para devolver a vantagem ao Leipzig aos 64 minutos. O 2-1 nasceu de um mau passe do guarda-redes do Celtic e Szoboszlai assistiu André Silva paa o golo.

O 3-1 final surgiu também por André Silva, que finalizou ao segundo poste, após passe de Simakan, na área.

Independentemente do que aconteça no Real Madrid-Shakhtar (20h00), o Leipzig acaba a jornada em terceiro no grupo F, com três pontos, com o Celtic a ser agora quarto, com um ponto.

No outro jogo das 17h45 desta quarta-feira, para o grupo E, o Salzburgo recebeu e venceu o Dínamo Zagreb por 1-0, com um golo de grande penalidade apontado por Noah Okafor, aos 71 minutos. Os austríacos somam agora cinco pontos e o Dínamo três.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)