O guarda-redes do Sporting, Antonio Adán, integra o onze ideal da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O espanhol, refira-se, conseguiu manter a baliza dos leões a zeros no triunfo em Alvalade sobre o Tottenham (2-0).

A equipa com mais representantes é o Club Brugge, que bateu o FC Porto no Estádio do Dragão (4-0). Bjorn Meijer e Ferran Jutglà, autor do primeiro golo, estão na equipa da semana.

O onze ideal da segunda jornada da Champions: