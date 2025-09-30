Em antevisão ao duelo da segunda jornada da Liga dos Campeões entre Sporting e Nápoles, o treinador da equipa italiana, Antonio Conte, lamentou as várias ausências por lesão na preparação para esta partida.

«Havendo mais jogos, é lógico que haja mais lesões. É mais difícil resistir assim. Rrahmani teve uma lesão na seleção, somada à lesão de Buongiorno deixa poucas opções para centrais. Depois, há o cansaço de Spinazzola, que está sempre a jogar, e depois Olivera. Mazzocchi e Marianucci não estão no plantel, por isso acabamos com dois defesas-centrais», referiu, em conferência de imprensa realizada no estádio Diego Armando Maradona.

Antonio Conte disse que Spinazzolla e Mathias Olivera treinaram à parte na segunda-feira e deu a entender que Miguel Gutiérrez será o dono da lateral esquerda. Conte equaciona até uma mudança de formação tática.

«Temos apenas dois defesas-centrais e poderíamos manter uma defesa com três jogadores. Esperemos que o jogo não traga surpresas. Precisamos de encontrar soluções e vamos avaliar as coisas. Se tivermos que correr riscos, talvez o façamos, se as exigências do jogo assim o exigem. Podemos considerar Elmas como lateral», explicou.

Conte elogiou o Sporting e recordou até encontros anteriores com os leões que não correram bem ao treinador italiano. Em 2022, empatou e perdeu com o Sporting de Ruben Amorim na fase de grupos da Champions.

«O Sporting é uma equipa de topo. Conheci-os quando estava no Tottenham e muitos dos jogadores ganharam experiência. Eles ganharam o campeonato e teremos de jogar sabendo que enfrentamos uma equipa forte. Mas nós também somos», garantiu.

Por fim, perguntaram a Conte se o facto de o Sporting ter mais um dia de folga favorece os leões. Conte «aceita» o calendário e diz não querer «entrar em controvérsias».

Sporting e Nápoles defrontam-se esta quarta-feira, pelas 20 horas, na segunda jornada da Liga dos Campeões. Pode acompanhar o duelo AO VIVO no Maisfutebol.

