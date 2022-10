Declarações do futebolista do Benfica, António Silva, à CNN Portugal, após o empate na receção ao PSG (1-1), em jogo da 3.ª jornada do grupo H da Champions:

[Ascensão até à equipa principal:] «Sem dúvida que aconteceu tudo muito rápido, eu não estava à espera de estar aqui hoje a jogar este jogo mas é algo que estando no Benfica tenho de estar sempre preparado, porque o Benfica é um clube que aposta na formação, surgiu a oportunidade e estou aqui, mas amanhã pode estar outro colega meu.»

[Como se travou o PSG:] «Acima de tudo, não mudar a nossa identidade, fomos em busca do que temos vindo a fazer. Infelizmente sofremos um golo, acabámos por empatar, mas acima de tudo foi a capacidade que tivemos de nos bater com uma equipa como o PSG.»

[Se sonha com uma ida ao Mundial:] «Não, eu sonho é em jogar o próximo jogo, com o Rio Ave, é isso que ambiciono.»

[Calma:] «Como já disse, quando vou fazer o meu trabalho, vou calmo, é aquilo que faço melhor e é isso que tento dentro de campo.»