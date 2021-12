O futebolista brasileiro do Ajax, Antony, sublinhou que o Ajax vai encarar o jogo ante o Sporting com compromisso e foco para tentar a vitória, até porque a equipa de Amesterdão pode tornar-se a primeira da história dos Países Baixos a fazer o pleno de seis triunfos numa fase de grupos da Liga dos Campeões.

«[Erik Ten Hag] diz sempre para enfrentar estes grandes jogos como uma decisão. Não só comigo, mas com todos os jogadores. Passa isso, para estarmos 100 por cento focados. Temos consciência da importância do jogo, não tenho dúvidas de que todos estão 100 por cento focados. Apesar de estarmos qualificados, nós e eles, para quebrar recordes, vamos enfrentar como um grande jogo. Espero que dê certo, que todos deem o melhor de si e que saiamos com a vitória», afirmou o extremo brasileiro, em conferência de imprensa, esta tarde.

Antony foi uma das figuras em Alvalade na goleada ante os leões por 5-1, tendo feito duas assistências para dois dos quatro golos de Sébastien Haller.

O jogador de 21 anos leva seis golos e quatro assistências em 15 jogos na época 2021/22 e, questionado ainda sobre o seu futuro e se pode sair para um grande clube europeu até a meio da temporada, o jovem brasileiro atirou essa questão para o clube e empresários.

«Eu tenho que viver o hoje, aproveitar cada momento. Se saio ou não, deixo para o meu clube e empresário. Espero aproveitar cada momento, sair a meio do ano ou não é com o clube e com os meus empresários. Estou focado no dia-a-dia, é um clube que aprendi a amar», salientou Antony.

O Ajax lidera o grupo C com 15 pontos, seguido do Sporting, com nove. As duas equipas defrontam-se a partir das 20 horas de terça-feira.