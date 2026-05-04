O português João Pinheiro foi o árbitro nomeado pela UEFA para apitar o Bayern Munique-PSG, da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

O juiz da AF Braga terá os compatriotas Bruno Jesus e Luciano Maia como auxiliares, enquanto o norueguês Espen Eskas será o quarto árbitro. O italiano Marco Di Bello será o responsável pelo VAR, ao passo que o português Tiago Martins desempenhará o papel de AVAR.

Depois do 5-4 no Parque dos Príncipes, Bayern e PSG defrontam-se esta quarta-feira (20h00), em Munique.

Na semana passada, João Pinheiro já tinha dirigido outra meia-final europeia, dessa feita na Liga Europa, o Nottingham Forest-Aston Villa, onde também estiveram Bruno Jesus e Luciano Maia, que o vão acompanhar no Mundial 2026.

RELACIONADOS
FOTOS: Bayern revela equipamento para a próxima temporada