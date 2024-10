O Aston Villa protagonizou uma das surpresas (pelo menos na teoria) desta quarta-feira de Liga dos Campeões, ao vencer na receção ao Bayern Munique, por 1-0, em jogo da 2.ª jornada da fase de liga, no Villa Park, em Birmingham.

O jogo chegou empatado sem golos ao intervalo e o único golo da partida apareceu já na reta final do jogo, aos 79 minutos, por Jhon Durán.

A jogada começou numa bola colocada pelo guarda-redes Emiliano Martínez em Pau Torres, o defesa fez um passe longo para a frente e Jhon Durán aproveitou o adiantamento do guarda-redes Manuel Neuer, para fazer um remate em que deu altura à bola, colocando-a fora do alcance do guardião dos bávaros.

O médio português João Palhinha estava já em campo no momento do 1-0: foi lançado aos 76 minutos, para a saída de Aleksandar Pavlovic.

Com este resultado, o Aston Villa é uma das sete equipas com seis pontos e está em zona de apuramento direto para os oitavos de final, mais precisamente no 6.º lugar. O Bayern continua com três pontos, em zona de play-off, no 15.º lugar.