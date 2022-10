Apesar de ter falhado o treino desta manhã, o avançado espanhol Álvaro Morata integra a convocatória de Diego Simeone para o jogo no Estádio do Dragão, esta terça-feira, frente ao FC Porto.

Em sentido inverso, Marcos Llorente já trabalhou com o restante grupo colchonero, mas não foi chamado para o duelo com os dragões.

O português João Félix, autor de dois golos na derrota do Atlético, no passado fim de semana, em Cádiz (3-2), integra a comitiva.

O FC Porto-Atlético de Madrid tem apito inicial marcado para as 17h45. A equipa de Sérgio Conceição já assegurou presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões, enquanto os espanhóis ainda lutam pelo terceiro lugar no Grupo B, de forma a garantir a presença no play-off da Liga Europa. Poderá acompanhar tudo sobre o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.