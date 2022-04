O antigo futebolista Rio Ferdinand deixou elogios à prestação do Atlético de Madrid ante o Manchester City no duelo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, mas deixou, por outro lado, e a par do ex-colega e compatriota Owen Hargreaves, críticas negativas ao comportamento dos jogadores dos espanhóis no final do encontro de quarta-feira, no Wanda Metropolitano.

«Temos de dizer, falando de futebol: muito bem o Atlético de Madrid, pôs o Manchester City a jogar de uma forma que já não víamos há muito, tirando-os do ritmo e do passo deles, mas o que se passou no final não é o que queres ver num campo de futebol», afirmou Ferdinand, em declarações no canal BT Sport.

«Comportamento desagradável dos jogadores do Atlético, eles deveriam estar envergonhados com algumas palhaçadas que fizeram», referiu, ainda, numa crítica semelhante feita por Hargreaves, ex-médio do Bayern Munique e do Manchester United, que passou ainda pelo City em 2011/2012.

«O City teve tanta compostura e classe. Aquilo do Atlético, no final, foi uma desgraça. Basta jogar bom futebol! Eles estiveram bem, mas as palhaçadas foram lixo. Créditos ao City, foram mais resilientes. Foi um jogo muito, muito difícil. Grande atuação do City», afirmou.

Ferdinand concluiu depois, em alusão aos acontecimentos no acesso ao balneário. «Ótimo para o City não reagir. No túnel, aquilo escala. Os jogadores experientes estão mais maduros agora, conseguem controlar as emoções, viram que a reação foi coletiva, ninguém passou das marcas», referiu.

A tensão no Atlético-City, que terminou empatado 0-0, escalou em cima do início do tempo de compensação, num lance entre Felipe e Phil Foden, que acabou com o segundo cartão amarelo e expulsão do defesa ex-FC Porto.

A seguir a esse lance, com Foden a queixar-se no chão, o defesa do Atlético, Stefan Savic, tentou levantar o inglês à força e também se travou de razões com Raheem Sterling e com Jack Grealish. Após o apito final, as cenas lamentáveis prosseguiram no túnel de acesso aos balneários.

A vitória do City na primeira mão, por 1-0, prevaleceu para fazer a diferença na eliminatória e a equipa de Pep Guardiola defronta o Real Madrid nas meias-finais.

(Imagens Eleven Sports)