José Maria Giménez vai falhar o jogo do Atlético de Madrid frente ao Manchester United, da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, segundo noticiou a imprensa espanhola.

O defesa-central estava confiante em poder jogar em Old Trafford, na próxima terça-feira, mas contraiu uma lesão no gémeo no final do jogo frente ao Cadiz.

Esta manhã, apesar de ter participado no treino de recuperação com os restantes titulares, os exames médicos confirmaram a contusão muscular.

Além do jogo de terça, o internacional uruguaio está ainda em risco de falhar o dérbi frente ao Rayo Vallecano, para a Liga Espanhola, no próximo fim-de-semana.

O Atlético de Madrid, de João Félix, vai decidir na próxima terça-feira a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, depois de um empate a uma bola no Wanda Metropolitano frente à equipa de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.