O Atlético de Madrid vai poder ter casa cheia ante o Manchester City, na noite desta quarta-feira, depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) ter suspendido provisoriamente a decisão da UEFA de fecho parcial do Wanda Metropolitano no duelo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

«O TAS atende o nosso pedido e suspende provisoriamente o fecho parcial do Wanda Metropolitano. Todos os sócios e adeptos com ingressos para o jogo desta noite poderão aceder ao estádio», refere o Atlético de Madrid, em nota oficial, através da rede social Twitter.

A UEFA tinha ordenado o fecho parcial do estádio para o encontro desta noite. Na origem da sanção, que obriga à redução do recinto em 5 mil espetadores, esteve o comportamento discriminatório de um grupo de adeptos que, no jogo em Manchester, fez uma saudação fascista no estádio do City.

Ao jornal Marca, fontes do Atlético de Madrid informaram que esta parte da sanção - a outra diz respeito à obrigação de mostrar uma bandeira com a hashtag #NotoRacism e o logótipo da UEFA - seria impossível de executar e que iria recorrer para, pelo menos, protelar a data para o cumprimento da mesma, algo que acabou por produzir os efeitos desejados pelos espanhóis.

O Manchester City venceu em casa por 1-0 na passada terça-feira, na primeira mão. A segunda arranca às 20 horas desta quarta-feira, num jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.