O FC Porto partilhou esta tarde as imagens da oferta destinada ao Atlético de Madrid, que será entregue aos colchoneros antes do decisivo confronto entre as duas equipas, no Estádio do Dragão, para a Liga dos Campeões.



A obra de um artista portuense é no mínimo ousada, apresentando por exemplo Jesús Gil y Gil - histórico presidente do Atlético que faleceu em 2004 - dentro de um fato de astronauta, entre outros elementos fora do normal.



Na peça podemos ainda ver Francisco Conceição e Antoine Griezmann montados numa vespa e uma representação da Nossa Senhora da Vandoma.



