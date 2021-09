José María Giménez, jogador do Atlético de Madrid, fez a antevisão do jogo com o FC Porto, da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e apontou a prestação dos dragões na competição na temporada passada.

«Eles fizeram uma grande Liga dos Campeões no ano passado. Têm uma grande equipa. Vai ser um jogo difícil como todos os jogos da Liga dos Campeões e especialmente o jogo de estreia», disse o jogador colchonero na conferência de imprensa, frisando: «Na fase de grupos, todos os jogos em casa são importantes.»

Questionado sobre a equipa do Atlético de Madrid, José María Giménez afirmou: «Temos um grande plantel, com muitos nomes, mas precisamos de criar uma equipa que esteja acima dos nomes. Isso definirá se podemos ganhar ou não.»