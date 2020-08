Enrique Cerezo, após a eliminação do Atlético de Madrid da Liga dos Campeões, mostrou-se agastado com as perguntas de cariz mais tático e que dissessem respeito às escolhas do treinador Diego Simeone.

«Simeone intocável? Porquê? Muita gente o discutiu esta noite. Quem faz as equipas é ele. Quem quiser discutir isso, que compre um clube e faça as suas equipas», disse o presidente rojiblanco.

O máximo dirigente do clube colchonero disse ainda ter sido uma deceção perder nos quartos de final da prova milionária.

«A verdade é que não esperávamos este resultado, mas o futebol tem destas coisas.»

Como se sabe, João Félix começou no banco de suplentes e a expressão ofensiva dos ‘colchoneros’ até à sua entrada foi praticamente nula. O português mexeu com o jogo, ganhou e marcou o penálti que deu o empate aos espanhóis (insuficiente porque a sua equipa viria a perder o jogo por 2-1) e em todo o espaço de comentário futebolístico foram dirigidas críticas ao treinador argentino Diego Simeone, não suportadas pelo presidente do Atlético.