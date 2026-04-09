No dia seguinte à derrota com o Atlético de Madrid (2-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o Barcelona apresentou uma queixa à UEFA devido à atuação da equipa de arbitragem.

«O Barcelona informa que os serviços jurídicos do clube apresentaram hoje uma queixa à UEFA sobre os acontecimentos do jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. O clube considera que a arbitragem não seguiu a lei vigente, influenciando diretamente o andamento do jogo e o resultado», lê-se no comunicado do Barça.

As críticas dos catalães prendem-se com «uma ação específica», que visa o sistema de videoarbitragem, que contou com o português Tiago Martins como assistente do alemão Christian Dangert. Em causa está o lance que aconteceu aos 54 minutos, quando Juan Musso, num pontapé de baliza, tocou a bola para Marc Pubill, que a parou com a mão e a devolveu ao guarda-redes, sem que fosse assinalado penálti.

«O Barcelona entende que essa decisão, juntamente com a grave falta de intervenção do VAR, representa um grande erro. Assim, o clube solicitou a abertura de uma investigação, acesso às comunicações de arbitragem e, quando aplicável, reconhecimento oficial dos erros e adoção das medidas relevantes.»

Os catalães escrevem ainda que têm existido «decisões de arbitragem inimagináveis» que «tiveram um efeito prejudicial sobre a equipa» nesta edição da Champions, «impedindo a competição contra outros clubes em igualdade de condições».

Diga-se que, no momento deste lance, o Atlético já vencia em Camp Nou por 1-0 e jogava com mais um jogador, por expulsão de Pau Cubarsí.

A segunda mão, em Madrid, está marcada para 14 de abril.