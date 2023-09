O Barcelona recebeu e goleou o Antuérpia por 5-0 no Estádio Olímpico Lluís Companys, na 1.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, numa noite em que o português João Félix brilhou nos 67 minutos que jogou, ao bisar e ao fazer uma assistência.

João Félix, que se tinha estreado a marcar pelo Barcelona no sábado, ante o Betis, manteve a toada e inaugurou o marcador no duelo da Champions aos 11 minutos. Após receber um passe de Gundogan, encarou Anderweireld descaído na esquerda da área e colocou a bola no fundo da baliza, junto ao primeiro poste.

Do golo à assistência foram oito minutos: aos 19, João Félix recebeu um grande passe de Frenkie de Jong e, na esquerda da área, trabalhou sobre Bataille, para depois colocar a bola ao segundo poste com um belo cruzamento para a conclusão de Robert Lewandowski.

A primeira parte de brilhantismo do Barcelona teve números elevados aos 22 minutos, desta vez num lance de Raphinha pela esquerda da área e um cruzamento que desviou em Jelle Bataille para trair o guarda-redes Jean Butez.

Na segunda parte, o Barcelona chegou ao 4-0 aos 54 minutos, num remate em zona frontal de Gavi, na área, antes de João Félix bisar para o 5-0 aos 66 minutos, de cabeça ao segundo poste, correspondendo na perfeição a um excelente cruzamento de Raphinha do lado direito do ataque. Instantes depois, ambos seriam substituídos e com direito a aplausos dos adeptos.

Lamine Yamal ainda tentou depois aumentar os números do resultado e, com isso, tornar-se o mais jovem de sempre a marcar na Liga dos Campeões, mas não conseguiu bater o recorde. Lewandowski também teve mais do que uma ocasião para bisar e fazer o 6-0, mas sem êxito.

Com este resultado, o Barcelona é líder do grupo H, com três pontos, tantos quantos o FC Porto, que bateu o Shakhtar Donetsk na Alemanha, à mesma hora, por 3-1.