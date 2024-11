O Barcelona goleou o Estrela Vermelha em Belgrado esta quarta-feira, por 5-2, em jogo da 4.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, somando a terceira vitória e de forma consecutiva na prova.

A equipa treinada por Hansi Flick chegou à vantagem graças a um golo de Iñigo Martínez, aos 13 minutos, mas o Estrela Vermelha conseguiu o empate ao minuto 27, por Silas.

Ainda na primeira parte, aos 43 minutos, Robert Lewandowski fez o seu primeiro de dois golos no jogo e devolveu a vantagem ao Barcelona, com um desvio para a baliza, após ficar com o ressalto de bola num remate de Raphinha ao poste.

O mesmo Lewandowski fez o 3-1 para o Barcelona já na segunda parte, ao minuto 53 e, pouco depois, Raphinha fez o 4-1 para os visitantes, ao minuto 55.

A meio da segunda parte, o jogo ficou marcado pela saída forçada do jovem central do Barcelona, Pau Cubarsí, aos 67 minutos, com o rosto em sangue, depois de ter sido atingido pela bota de um adversário numa disputa de bola. Nove minutos depois, Fermín López, que tinha entrado ao minuto 58, ampliou a vantagem do Barcelona para 5-1. O Estrela Vermelha reduziu por Milson, ex-Marítimo, aos 84 minutos, num belíssimo remate colocado.

Com os golos desta noite, Lewandowski e Raphinha igualaram Viktor Gyökeres (Sporting) e Harry Kane (Bayern Munique) no topo da lista de marcadores, todos com cinco golos.

Com este resultado, o Barcelona passa a somar nove pontos e está em lugar de apuramento direto para os oitavos de final, no top-8. O Estrela Vermelha mantém-se sem pontos, sendo uma de cinco equipas com esse registo, nos últimos lugares.