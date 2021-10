Sem qualquer ponto somado nos dois primeiros jogos, o Barcelona ocupa o último lugar do Grupo E da Liga dos Campeões atrás de Bayern Munique (6), Benfica (4) e Dínamo Kiev (1).

Ronald Koeman, treinador dos blaugrana, manteve as expetativas baixas relativamente às hipótese da equipa numa competição que venceu por quatro ocasiões nos últimos 15 anos. «As grandes equipas melhoraram muito e o Barça baixou o seu nível nos últimos quatro ou cinco anos. Não sei porquê. Só posso falar do tempo desde que cheguei, mas houve uma mudança. Há equipas com um plantel equilibrado, com 23 jogadores internacionais e uma situação económica melhor do que a nossa. Tudo isso tem influência», afirmou na antevisão ao duelo desta quarta-feira com o Dínamo Kiev.

Koeman não quis traçar metas a médio prazo e procurou forcar-se exclusivamente no próximo jogo. «Esta equipa pode ser competitiva, mas não se pode exigir que ganhe a Champions. Recuperar os lesionados vai ajudar-nos. Os que regressaram ainda não estão no nível máximo, mas estão no bom caminho. (...) Não é normal pensar em chegar às meias ou aos quartos. O que há que exigir é ganhar amanhã [quarta-feira]. Esse é o primeiro passo, nada mais importa», disse, admitindo que o Barcelona joga frente ao Dínamo Kiev o «futuro na Champions». «Se quisermos passar à fase seguinte, não temos outra alternativa que não somar pontos. Depois de perder dois jogos, temos de ganhar, não há outra hipótese», concluiu.