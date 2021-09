O treinador do Barcelona projetou o duelo com o Benfica para a Liga dos Campeões, que marcará o reencontro dele com a equipa que treinou na época 2005/06.

«Não sei se [o Benfica] é a equipa em melhor forma [na Europa], mas sabemos que é uma equipa forte, um clube muito importante no Mundo e eu tenho a experiência de saber o quão grande é», começou por dizer após ser questionado sobre o simbolismo deste jogo para ele e o momento de forma da equipa portuguesa, que ainda não perdeu em 2021/22.

«Será um jogo bonito, mas principalmente no qual precisamos de um bom resultado. Será um jogo interessante entre duas equipas que têm um estilo próprio e que jogam para ganhar. Podemos esperar um jogo interessante», acrescentou recusando que este jogo possa ditar o futuro do Barça, derrotado pelo Bayern em casa na 1.ª jornada, nesta edição da Liga dos Campeões. «É o segundo jogo de seis, por isso não será decisivo.»

Ronald Koeman referiu que vai procurar apresentar na Luz uma equipa fresca e disse que Benfica espera ver em campo. «Eles jogam em casa e eu sei o ambiente que pode estar no campo e a força que têm nos jogos em casa. Não creio que seja uma equipa que deixe muitos espaços. A mentalidade portuguesa também é de controlar o jogo, ter uma defesa forte e qualidade à frente para dificultar a tarefa dos adversários. (...) Analisámos o Benfica, conhecemos os seus pontos fortes e vamos tentar anulá-los e sobretudo tentar ter bola. Sabemos que é uma equipa rápida no contra-ataque e que pode fazer danos com espaço. É uma equipa que joga para ganhar e não é uma equipa que joga para não perder. Há uma diferença entre essas duas coisas.»

E o Barcelona? «É importante ter bola e se houver perdas de bola há que ter uma boa organização na defesa. Isso é muito importante para o jogo. O Barça joga sempre para ganhar. A nossa intenção é sempre controlar, ter bola e procurar espaços. Faltam-nos jogadores nas alas. Há que tentar ir pelo meio-campo. Sabemos que os nossos laterais são ofensivos. Mas em qualquer sistema podemos pressionar o adversário. O sistema não é o mais importante», apontou Koeman.

O treinador da equipa catalã foi depois questionado sobre as individualidades do Benfica. Começou por responder que não gosta de se focar nesses aspetos, mas depois nomeou três jogadores por motivos diferentes. Têm jogadores muito experientes, como Vertonghen e Otamendi na defesa, e o Yaremchuk é muito eficaz. E atrás, no meio-campo, há gente rápida», concluiu.