O Barcelona ocupa o 4.º lugar na tabela classificativa de La Liga de Espanha, na sequência de um empate frente ao Rayo Vallecano (1-1), e Xavi tem sido confrontado com críticas de parte dos adeptos catalães.

Na véspera da receção ao FC Porto, para a Liga dos Campeões, o treinador não se mostrou preocupado em relação ao seu futuro: «Estou bem, estou com energia, mais positivo que nunca. Tenho que estar assim, porque sou eu que lidero este grupo e acredito muito nestes jogadores. Há sempre críticas, isso faz-me recordar o que vivi no passado como jogador.»

«Felizmente, não me sinto sozinho. Tenho a confiança do presidente, do Deco, um staff que é fiel às minhas convicções. As coisas vão acontecer da melhor forma. Se não acontecer, pelo menos tentamos. O futebol é assim», acrescentou Xavi.

Barcelona e FC Porto dividem a liderança do Grupo H da Champions, com nove pontos cada. Após o triunfo catalão em Portugal (0-1), o jogo no Estádio Olímpico Lluís Companys tem impacto decisivo na luta pelo primeiro lugar: «O Sérgio Conceição tem uma equipa muito bem trabalhada, uma equipa que pressiona muito, um adversário de alto nível na Champions. É um rival muito forte, um teste muito importante para nós. No primeiro jogo, o FC Porto dominou-nos na última meia-hora, no primeiro jogo, e amanhã vai ser um teste muito difícil para nós.»

«O Ter Stegen vai realizar um teste amanhã, para ver como estão as dores. Praticamente não treinou com o grupo, mas está sempre disponível para ajudar, é um dos capitães e amanhã fará o teste para ver se pode dar o seu contributo», sublinhou o técnico.