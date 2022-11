O Bayer Leverkusen empatou esta terça-feira a zero com o Club Brugge (0-0), na Alemanha, em encontro referente à 6.ª e última jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

O resultado acaba por beneficiar a equipa germâmica, que termina no terceiro lugar do grupo - com os mesmos cinco pontos que o Atlético Madrid - e segue para a Liga Europa. O Atleti fica em último.

O Club Brugge procurava segurar a primeira posição, mas não foi além do empate e viu o FC Porto saltar para a liderança na derradeira ronda.

Os belgas apuram-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões no segundo lugar.