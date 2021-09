Sergiño Dest e Gerard Piqué recuperaram das lesões e foram convocados para o encontro desta terça-feira do Barcelona com o Bayern Munique, da primeira jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, que integra também Benfica e Dínamo de Kiev.

Koeman chamou 23 jogadores para o encontro desta noite: Ter Stegen, Dest, Piqué, R. Araujo, Sergio, Riqui Puig, Memphis Depay, Demir, Neto, Coutinho, Lenglet, Pedri, L. De Jong, Jordi Alba , S. Roberto, F. De Jong, O. Mingueza, Umtiti, Eric, Iñaki Peña, Nico, Gavi e Balde.