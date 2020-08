A imprensa espanhola, e não só, escolheu as mesmas palavras para descrever a goleada do Bayern Munique ao Barcelona, 8-2, dos quartos de final da Liga dos Campeões.

«Vergonha», «humilhação histórica» e «fim de ciclo» são os títulos que se lêem na maioria dos jornais a acompanhar as imagens dos desolados jogadores da equipa catalã, com particular enfoque em Messi e Piqué.

Veja as capas na galeria associada.